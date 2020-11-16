Чиновников начнут сокращать в начале 2021 года

С 1 января 2021 года в России начнется оптимизация системы государственного управления. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пишет "Ъ", в центральных аппаратах министерств и ведомств штат сократят на 5%, в территориальных органах – на 10%. Мишустин подчеркнул, что речи о массовых увольнениях не идет: сокращение произойдет в основном за счет свободных вакансий.

По словам премьера, реформу откладывать больше нельзя. Необходимо быстро и качественно настроить систему госуправления, как ранее поручил президент Владимир Путин. Планируется, что весь процесс займет не более трех месяцев.

Ранее amic.ru сообщал, что индексацию зарплат чиновников не включили в федеральный бюджет на 2021 год. При этом в документе прописано увеличение довольствия прокуроров и следователей – на 5,7%.