Чиновников начнут сокращать в начале 2021 года

С 1 января 2021 года в России начнется оптимизация системы государственного управления. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Как пишет "Ъ", в центральных аппаратах министерств и ведомств штат сократят на 5%, в территориальных органах – на 10%. Мишустин подчеркнул, что речи о массовых увольнениях не идет: сокращение произойдет в основном за счет свободных вакансий.
По словам премьера, реформу откладывать больше нельзя. Необходимо быстро и качественно настроить систему госуправления, как ранее поручил президент Владимир Путин. Планируется, что весь процесс займет не более трех месяцев.
Ранее amic.ru сообщал, что индексацию зарплат чиновников не включили в федеральный бюджет на 2021 год. При этом в документе прописано увеличение довольствия прокуроров и следователей – на 5,7%.
Комментарии
может лучше расстреливать и конфискация наворованного?
16.11.2020 16:39
- гость -
Дурачок, девочки в окошках, в налоговой тоже чиновники, но у них зарплаты 15000₽, что ты у них конфискуешь?
Очередная оптимизация. 100% получится как в МВД и медицине, на земле и с людьми работать будет не кому,но создалюдут комитет по контролю за контролем выполнения поручений мишустина по выполнению поручений путина
15тр платить пособие по безработице. Все общения по электронке.
Минимум сркратить на 50%.
Все общения по электронке.
а ответы выдавать компьютеру согласно скрипту )))
16.11.2020 16:52
- гость -
убогое и обозленное?
куда катимся....
16.11.2020 16:43
- гость -
Сам ты дурачек! Чиновники в окошках не сидят. Девочки - это просто служащие.
16.11.2020 16:43
- гость - баклан ты, я о других чиновниках говорю, ты прекрасно понял
16.11.2020 17:00
- гость - правильно
опять пехоту сократят, в отделах и так работать некому, т.к. зарплаты не индексировались несколько лет. А верхушка с огромными окладами и премиями которые они сами себе начисляют, себя не сократит никогда
зачем чиновники, если практически нет государственного и все частное. Все должно управляться рынком, а не чиновниками...кажется так нам говорили...
свежо предание, да...