Елена Воробей призвала дать артистам льготы на продукты

Российская юмористка Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты. По ее словам, во время пандемии коронавируса многим деятелям культуры пришлось столкнуться с серьезными трудностями.
"Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации", – заявила Воробей в беседе с телеканалом "Звезда".
Она отметила, что среди некоторых людей присутствует ошибочное мнение о том, что артистам якобы все достается бесплатно. В то же время у многих ее коллег есть долги и ипотека, кроме того, они вынуждены помогать родителям и содержать семьи.
Воробей также назвала невозможной работу на четверть зала из-за ограничений, поскольку многие статьи расходов при организации шоу огромны, покрыть которые при маленьком числе зрителей невозможно. Юмористка также добавила, что за "новогодние огоньки" участники телешоу не получают ни копейки, а снимаются только ради "дорогих зрителей".
Она призвала позаботиться об артистах и дать им "льготу на продукты первой необходимости".
Ранее Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние передачи.
Комментарии
Бери лопату и вперед, дворы убирай. Хоть какая-то польза будет
Это что шутка такая, пол России без работы , люди без работы и до короны остались , а сейчас многие пострадали и увольнения и бизнес потери , что то ни кто ни кому не доплачивает и в клювике не приносит, на стройку кирпичи толкать чтобы жизнь мёдом не казалась 🤬
Прям бесят наши "бедные" артисты. Денег им на хамон не хватает да на икру. Поживите как 70% начсления страны, может что-нибудь начнете осознавать.... Хотя вряд ли. Одной льготы на продукты, второй пенсии в 90 тыс. мало. Офигели совсем..... за мат удалят пост, поэтому офигели.....
Льготы на хлеб и молоко? Бедные, недоедабт.
Геркулес.
Когда слова идут из уст более-менее известных деятелей культуры, это звучит как издевка.
Но на самом деле тысячи простых работников оркестров, театров, филармоний так крепко сосут лапу, что даже люди уровня народных артистов и маэстро международного класса идут в таксисты да делать ремонты. Многие этого не умеют и находятся в глубочайшей депрессии и безнадеге.
Самая пострадавшая отрасль.
Знаю пару барнаульских деятелей культуры, там беда и растущие долги. Они и раньше не жили богато, так запретами все позакрывали и отучили людей ходить в театры...
17.11.2020 09:16
- гость -
+100500!
Действительно, артисты и музыканты, что не мелькают в ящике каждые 15 минут, но несут нам высокую культуру в филармониях и ТЮЗах, конечно бедствуют. Жира в виде больших счетов и недвижимости в майамах у них нет. Им следует помогать.
А вот медийные личности типа Пригожина пусть не плачутся. Продадут пару квартир, машин, побрякушек и хватит им на всё!
Это она юмористов что ли к деятелям культуры приравнивает?
Пусть с Гальцевым на Арбате "Ух ты, мы вышли из бухты" поет, глядишь и поднимут баблишка.
кривое зеркало - юморнула !!!
Если зп деятеля культуры равна уровню среднего класса, то надо обеспечить их доп. работой. Всем остальным должно хватать. Мне тоже на двух работах приходится работать, чтобы хотя бы на образование и еду хватало. От школьных обедов пришлось отказаться - берут с собой. Нечего прикидываться несчастными, большинство людей сейчас вообще на кредиты только и живут. И к слову: "художник должен быть голодным".
А работать не пробовала?
Француз Мюрже был прав - ".... художник должен быть голодным", конец цитаты.
Аншлаг... Гы гы гы!
Работать не пробывали заслуженные вы наши, совсем уже офигели, такими высерами отобьете людей от живых концертов, зачем нужны обессилиные голодные артисты
17.11.2020 09:16
театры работают. Берете билет и идете, помогаете артистам пережить это трудное время, и себе тоже.
Кто это вообще? Пусть идёт ворует!
Цитата: "Макарошки везде стоят одинаково...."
Макарошки пусть кушает, как одна чиновница советовала !
Знакома их жизнь и бытие , так вот за этих людей не надо переживать , замки , дачи ,несколько авто с водителями , офисы ,да много чего , пусть ужимаются и избавляются от излишеств , так что воробьи продержатся , а вот в регионах людей связанных с работай так скажем с культурой им увы тяжело , тут реально нужна точечная помощь .
А больше этим миллионерам ни хрена не надо!!! Пусть продают все свои авто, дома и т.д. и живут как весь Российский народ на з/плату. Нет з/платы артиста, пусть переучиваются и идут пахать. Шуты сейчас народу не нужны.
Все они считают себя особенными и поцелованными богом . Уезжай на историческую родину там тебе будет счастье.
привет ей и хорошего настроения, денег нет, пусть держится
У Петросяна миллиарды, а этой жрать нечего. Бедняжка.