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Новости

Елена Воробей призвала дать артистам льготы на продукты

, ИА "Амител"
По словам юмористки, многие деятели культуры из-за пандемии оказались в очень непростой ситуации
Фото: kvartiravmoskve.ru

Фото: kvartiravmoskve.ru

Российская юмористка Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты. По ее словам, во время пандемии коронавируса многим деятелям культуры пришлось столкнуться с серьезными трудностями.

"Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации", – заявила Воробей в беседе с телеканалом "Звезда".

Она отметила, что среди некоторых людей присутствует ошибочное мнение о том, что артистам якобы все достается бесплатно. В то же время у многих ее коллег есть долги и ипотека, кроме того, они вынуждены помогать родителям и содержать семьи.

Воробей также назвала невозможной работу на четверть зала из-за ограничений, поскольку многие статьи расходов при организации шоу огромны, покрыть которые при маленьком числе зрителей невозможно. Юмористка также добавила, что за "новогодние огоньки" участники телешоу не получают ни копейки, а снимаются только ради "дорогих зрителей".

Она призвала позаботиться об артистах и дать им "льготу на продукты первой необходимости".

Ранее Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние передачи.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.11.2020 08:48
- гость -

Бери лопату и вперед, дворы убирай. Хоть какая-то польза будет

17.11.2020 08:57
Гость

Это что шутка такая, пол России без работы , люди без работы и до короны остались , а сейчас многие пострадали и увольнения и бизнес потери , что то ни кто ни кому не доплачивает и в клювике не приносит, на стройку кирпичи толкать чтобы жизнь мёдом не казалась &#129324;

17.11.2020 09:04
- гость -

Прям бесят наши "бедные" артисты. Денег им на хамон не хватает да на икру. Поживите как 70% начсления страны, может что-нибудь начнете осознавать.... Хотя вряд ли. Одной льготы на продукты, второй пенсии в 90 тыс. мало. Офигели совсем..... за мат удалят пост, поэтому офигели.....

17.11.2020 09:06
- гость -

Льготы на хлеб и молоко? Бедные, недоедабт.

17.11.2020 09:15
- гость -

Геркулес.

17.11.2020 09:16
- гость -

Когда слова идут из уст более-менее известных деятелей культуры, это звучит как издевка.
Но на самом деле тысячи простых работников оркестров, театров, филармоний так крепко сосут лапу, что даже люди уровня народных артистов и маэстро международного класса идут в таксисты да делать ремонты. Многие этого не умеют и находятся в глубочайшей депрессии и безнадеге.
Самая пострадавшая отрасль.
Знаю пару барнаульских деятелей культуры, там беда и растущие долги. Они и раньше не жили богато, так запретами все позакрывали и отучили людей ходить в театры...

17.11.2020 09:25
Мимопроходящий

17.11.2020 09:16
- гость -
+100500!

Действительно, артисты и музыканты, что не мелькают в ящике каждые 15 минут, но несут нам высокую культуру в филармониях и ТЮЗах, конечно бедствуют. Жира в виде больших счетов и недвижимости в майамах у них нет. Им следует помогать.
А вот медийные личности типа Пригожина пусть не плачутся. Продадут пару квартир, машин, побрякушек и хватит им на всё!

17.11.2020 09:43
- гость -

Это она юмористов что ли к деятелям культуры приравнивает?

17.11.2020 09:50
- гость -

Пусть с Гальцевым на Арбате "Ух ты, мы вышли из бухты" поет, глядишь и поднимут баблишка.

17.11.2020 09:51
- гость -

кривое зеркало - юморнула !!!

17.11.2020 09:52
- гость -

Если зп деятеля культуры равна уровню среднего класса, то надо обеспечить их доп. работой. Всем остальным должно хватать. Мне тоже на двух работах приходится работать, чтобы хотя бы на образование и еду хватало. От школьных обедов пришлось отказаться - берут с собой. Нечего прикидываться несчастными, большинство людей сейчас вообще на кредиты только и живут. И к слову: "художник должен быть голодным".

17.11.2020 09:53
- гость -

А работать не пробовала?

17.11.2020 09:53
гость

Француз Мюрже был прав - ".... художник должен быть голодным", конец цитаты.

17.11.2020 09:57
- гость -

Аншлаг... Гы гы гы!

17.11.2020 09:58
- гость -

Работать не пробывали заслуженные вы наши, совсем уже офигели, такими высерами отобьете людей от живых концертов, зачем нужны обессилиные голодные артисты

17.11.2020 09:58
- гость -

17.11.2020 09:16

театры работают. Берете билет и идете, помогаете артистам пережить это трудное время, и себе тоже.

17.11.2020 10:00
- гость -

Кто это вообще? Пусть идёт ворует!

17.11.2020 10:19
- гость -

Цитата: "Макарошки везде стоят одинаково...."

17.11.2020 10:30
гость

Макарошки пусть кушает, как одна чиновница советовала !

17.11.2020 10:52
Гость

Знакома их жизнь и бытие , так вот за этих людей не надо переживать , замки , дачи ,несколько авто с водителями , офисы ,да много чего , пусть ужимаются и избавляются от излишеств , так что воробьи продержатся , а вот в регионах людей связанных с работай так скажем с культурой им увы тяжело , тут реально нужна точечная помощь .

17.11.2020 10:58
- гость -

А больше этим миллионерам ни хрена не надо!!! Пусть продают все свои авто, дома и т.д. и живут как весь Российский народ на з/плату. Нет з/платы артиста, пусть переучиваются и идут пахать. Шуты сейчас народу не нужны.

17.11.2020 11:08
Наташа

Все они считают себя особенными и поцелованными богом . Уезжай на историческую родину там тебе будет счастье.

17.11.2020 11:08
- гость -

привет ей и хорошего настроения, денег нет, пусть держится

17.11.2020 11:11
- гость -

У Петросяна миллиарды, а этой жрать нечего. Бедняжка.

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