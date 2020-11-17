Елена Воробей призвала дать артистам льготы на продукты

Российская юмористка Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты. По ее словам, во время пандемии коронавируса многим деятелям культуры пришлось столкнуться с серьезными трудностями.

"Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации", – заявила Воробей в беседе с телеканалом "Звезда".

Она отметила, что среди некоторых людей присутствует ошибочное мнение о том, что артистам якобы все достается бесплатно. В то же время у многих ее коллег есть долги и ипотека, кроме того, они вынуждены помогать родителям и содержать семьи.

Воробей также назвала невозможной работу на четверть зала из-за ограничений, поскольку многие статьи расходов при организации шоу огромны, покрыть которые при маленьком числе зрителей невозможно. Юмористка также добавила, что за "новогодние огоньки" участники телешоу не получают ни копейки, а снимаются только ради "дорогих зрителей".

Она призвала позаботиться об артистах и дать им "льготу на продукты первой необходимости".

Ранее Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние передачи.