В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии повторных случаев COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет ни одного документированного случая повторного заражения коронавирусом, хотя наука подтверждает такую возможность.
"Наука подтверждает данную ситуацию (повторного заражения, – прим. ред.)... К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая", – сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24".
По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в России составляет 1,9 млн человек, скончались 33 тысячи пациентов. Накануне в стране зарегистрировали 22 778 новых больных.
Комментарии
Задрали уже эти эксперды диванные! Врачи, которые в ковидниках работают уже по нескольку раз переболели...
Рпн нужно разогнать как ненужную и мутную контору.
Роспотребнадзор совсем не в теме.
Или просто врёт.
Случаев таких более ,чем предостаточно !
РПН и первичные-то случаи часто в упор не видит, что уж о повторных говорить.
Лично знаю двоих у которых дважды подтвержденное заболевание. РПН напоминает страуса. Интересно они на что то способны кроме проверить и оштрафовать?