В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии повторных случаев COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет ни одного документированного случая повторного заражения коронавирусом, хотя наука подтверждает такую возможность.

"Наука подтверждает данную ситуацию (повторного заражения, – прим. ред.)... К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая", – сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24".

По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в России составляет 1,9 млн человек, скончались 33 тысячи пациентов. Накануне в стране зарегистрировали 22 778 новых больных.