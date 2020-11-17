Продленные каникулы помогли снизить число заболевших в барнаульских школах

Зампредседателя комитета по образованию города Барнаула Наталья Михальчук заявила, что продленные осенние каникулы позволили существенно снизить число больных COVID-19 и ОРВИ учителей и школьников.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в краевой столице прошло очередное заседание городского штаба по предупреждению распространения коронавируса. Совещание состоялось под руководством градоначальника Вячеслава Франка.

Как отметила на встрече Михальчук, на данный момент число заболевших среди педагогов снизилось до 4,8%, а среди учащихся – до 2%. Это позволяет продолжать учебный процесс в штатном режиме. Также представитель комитета подчеркнула, что за время дополнительных каникул в школах была проведена дезинфекция.

Франк напомнил, что ситуация в городе по-прежнему остается сложной. Глава города поручил комитету по образованию вести ежедневный мониторинг заболеваемости в образовательных учреждениях и контролировать выполнение рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что все школы Барнаула начали работу в очном режиме с 16 ноября. За время продленных осенних каникул все образовательные учреждения подготовили к обучению в условиях сложной эпидемической обстановки: провели усиленную дезинфекцию всех помещений и поверхностей, проветривание и обеззараживание воздуха.