Умер заслуженный врач России и бывший преподаватель АГМУ Вячеслав Чудимов

На 70-м году жизни скончался заслуженный врач России, невролог-реабилитолог из Барнаула Вячеслав Чудимов. В столице Алтайского края он проработал 45 лет, из которых 36 лет преподавал в АГМУ.

Как сообщает "МК на Алтае", причина смерти неизвестна. С 2016 года Чудимов жил и работал в Сочи.

Вячеслав Чудимов родился 10 декабря 1951 года. Учился в Тогульской средней школе, АГМУ окончил в 1975 году. Имел высшую врачебную категорию и профессиональную переподготовку по семи врачебным специальностям: лечебная физкультура, педиатрия, травматология и ортопедия, рефлексотерапия, мануальная терапия, физиотерапия, восстановительная медицина.

Как ранее сообщил amic.ru, 16 ноября в возрасте 80 лет после продолжительной болезни умерла алтайский педагог, преподаватель детской школы искусств № 1 Новоалтайска Нина Шушнова.