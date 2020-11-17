Таиланд готов открыть границы для туристов, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации по COVID-19 в мире. Однако для получения визы путешественникам, в том числе и из России, необходимо будет соблюсти ряд требований.

Во-первых, турист должен предоставить выписку со счета, на котором находится не менее 16,5 тыс. долларов (более 1,2 млн рублей). Во-вторых, нужна медицинская страховка, покрывающая расходы на 13,2 тыс. долларов (более 1 млн рублей), страховой полис с покрытием лечения от коронавируса на 100 тыс. долларов (7,6 млн рублей) и документ, подтверждающий бронь в платном карантине, стоимость которого составляет от 928 до 9,6 тыс. долларов (от 70 тыс. до 730 тыс. рублей). Кроме того, за 72 часа до вылета необходимо сдать тест на ковид.

Тип такой визы называется TR и позволяет находиться на территории Таиланда на протяжении 60 дней, с возможностью продления еще на 30 дней.

Для граждан стран с низким, по мнению властей Таиланда, уровнем распространения коронавируса ранее ввели туристическую визу типа STV. Россия к таким государствам не относится. Перечень стран обновляется раз в две недели, уточняет ТАСС.

Напомним, из России уже можно летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Мальдивы и Кубу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от необязательных поездок за рубеж из-за ухудшения эпидемической обстановки в мире.