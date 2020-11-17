Роспотребнадзор: в Сибири формируется новый, мутировавший вид коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила изменения в штамме коронавируса, который циркулирует в Сибири. Об этом руководитель санитарного ведомства сообщила на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
"Мы видим изменения определенные в Сибирском регионе, [что] позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями", – цитирует Попову ТАСС.
При этом глава Роспотребнадзора не уточнила, что именно представляет себой новая мутация и чем она отличается от старой.
Напомним, что ранее ведомство изменило правила тестирования на COVID-19. Теперь контактировавшим с зараженными не обязательно иметь отрицательный результат анализа, а срок проведения лабораторного тестирования не должен превышать 48 часов.
Комментарии
Во приехали шо такое
предположить, что в этом регионе формируется свой вариант
Предположить? Сказочный маразм от должностного лица!
Опять очередное бла-бла-бла ,надо эту даму в купе с половым гнать
Чем именно опасен новый тип инфекции – пока неизвестно
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Что-то мутит тетка. Чем опасен - ещё не придумали, но уже выяснили, что опасен.
Похоже, легенду сочиняют для Москвы, почему при небольшом кол-ве офиц.выявленных заболевших такая большая смертность. Типа, а вот штамм такой опасный.
население планеты постепенно вымрет одни китайцы останутся
Анекдот:
Когда смолк звон 11-го удара стенных часов, коронавирус надел непромокаемый плащ, повязал теплый осенний шарф, надел сапоги и вышел на охоту. Он точно знал, что его ждут в ночных ресторанах и клубах.
Назвать вирус "поповский -2020"
ну все, теперь любая отрицательная статистика будет иметь такое объяснение
Как только прочитал эту новость,кое что сразу стало ясно:так вот почему стали ломаться томографы! Они заражаются.Провода перестают пропускать ток.