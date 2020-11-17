Роспотребнадзор: в Сибири формируется новый, мутировавший вид коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила изменения в штамме коронавируса, который циркулирует в Сибири. Об этом руководитель санитарного ведомства сообщила на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

"Мы видим изменения определенные в Сибирском регионе, [что] позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями", – цитирует Попову ТАСС.

При этом глава Роспотребнадзора не уточнила, что именно представляет себой новая мутация и чем она отличается от старой.

Напомним, что ранее ведомство изменило правила тестирования на COVID-19. Теперь контактировавшим с зараженными не обязательно иметь отрицательный результат анализа, а срок проведения лабораторного тестирования не должен превышать 48 часов.