В Барнауле пять многоэтажек, школа и детсад остались без воды из-за аварии на водопроводе

Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле пять многоквартирных домов, школа и детский сад остались без воды из-за повреждения водопровода на улице Георгия Исакова. Как сообщает пресс-служба "Росводоканал Барнаул", подача холодной воды ограничена по адресам Георгия Исакова, 191, 193, 201, 205, 206, 207 и 209.

На данный момент специалисты компании ведут работы по устранению повреждения. Количество оставшихся без воды жильцов уточняется.

Напомним, что 13 ноября из-за повреждения теплосети в Барнауле временно приостанавливали подачу горячей воды и отопления для 2644 жителей Железнодорожного района. Позднее часть потребителей удалось перевести на резервные схемы, в результате число жителей, оставшихся без тепла, снизилось до двух тысяч.