Еще один российский медик заразился коронавирусом после прививки "Спутник V"

Медработник в Ульяновской области заразился коронавирусом после вакцинации отечественным препаратом "Спутник V". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отметили в ведомстве, инфицирование произошло из-за несформировавшегося иммунитета. Уточняется, что медик заболел ковидом через семь дней после первой прививки.

Собеседник агентства подчеркнул, что вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, и через три недели после первой инъекции пациент получает вторую, после которой человек и считается защищенным, поскольку за этот период у него вырабатываются антитела к вирусу.

В областном Минздраве добавили, что других подобных случаев в регионе не зарегистрировали. Всего в Ульяновскую область поступило 42 дозы вакцины.

Ранее amic.ru писал, что сразу три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Они также не успели поставить вторую прививку. Позднее новый случай заражения коронавирусом медика после введения первой дозы вакцины "Спутник V" зафиксировали в Кемеровской области.