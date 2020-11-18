Еще один российский медик заразился коронавирусом после прививки "Спутник V"

Медработник в Ульяновской области заразился коронавирусом после вакцинации отечественным препаратом "Спутник V". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Как отметили в ведомстве, инфицирование произошло из-за несформировавшегося иммунитета. Уточняется, что медик заболел ковидом через семь дней после первой прививки.
Собеседник агентства подчеркнул, что вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, и через три недели после первой инъекции пациент получает вторую, после которой человек и считается защищенным, поскольку за этот период у него вырабатываются антитела к вирусу.
В областном Минздраве добавили, что других подобных случаев в регионе не зарегистрировали. Всего в Ульяновскую область поступило 42 дозы вакцины.
Ранее amic.ru писал, что сразу три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Они также не успели поставить вторую прививку. Позднее новый случай заражения коронавирусом медика после введения первой дозы вакцины "Спутник V" зафиксировали в Кемеровской области.
Комментарии
Есть ещё желающие испытать путенскую вакцину?
Ты, несчастный, уже с 5 утра не спишь, чтоб про путена написать? Или не ложился еще?
ну а чё вы ещё ждали от гамалеи, цап царап не сработал до конца очередной когацел видать получился
18.11.2020 07:30
- гость -
Написал раньше всех про Путина и на горшок сходил полегче. А то запор мучает.
Запор именно от того, что много думаешь про путена. Попробуй думать про кого нибудь другого, так стул и отрегулируешь.
18.11.2020 08:24
- гость -
Попробуй думать про кого нибудь другого, так стул и отрегулируешь.
Про Навального например.
И почему это во время эпидемии не сформировался иммунитет? Это как и чем надо соображать, чтобы в это время ставить прививку?
Есть ещё желающие испытать путенскую вакцину?
Да, вакцинация особенно эффективна в пандемию. Надо было их на весь срок вакцинации изолировать + 2 месяца, определять антитела, потом выпускать на улицу, активно заражать и проверять иммунитет.