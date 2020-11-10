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Новости

Трое алтайских врачей заболели после прививки от коронавируса

, ИА "Амител"
Вакцину они получили, когда уже были заражены
Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае зарегистрировано три случая заболевания COVID-19 среди медиков, которые были привиты от инфекции. Как сообщила amic.ru главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, "ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде".

Напомним, с сентября в России вакциной от коронавируса "Спутник V" прививают работников здравоохранения. Вакцина вводится в два этапа с интервалом 21 день. В Алтайском крае ее получили 42 человека, среди них Ирина Переладова.

По словам собеседницы, за сутки до первой прививки все алтайские медработники сдали анализы на наличие антител и вируса в крови. Результаты были отрицательными. Очевидно, что врачи успели заразиться в промежуток между забором анализов и вакцинацией.

Между тем обследования перед прививкой от коронавируса не проводятся в обязательном порядке. Действуют обычные правила допуска к вакцинации: нормальная температура тела, отсутствие респираторных проявлений, удовлетворительное самочувствие.

"Просто мы так решили: обследовать наших алтайских врачей до вакцинации. Фактически состоялся чистый эксперимент", – подчеркнула Ирина Переладова.

На сегодняшний день заболевшие медики выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, им введут вторую дозу вакцины.

Добавим, что до 15 ноября в регион поступит еще 1963 дозы "Спутник V". Прививки по-прежнему будут ставить только медработникам.

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Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

10.11.2020 11:22
- гость -

Очевидно, что врачи успели заразиться в промежуток между забором анализов и вакцинацией.

3 из 42. Ну это же бред! Скорее всего они и заразились от вакцины или она не помогает.

10.11.2020 11:23
- гость -

прикольно, врачи в качестве подопытных мышей

10.11.2020 11:25
-меcный-

Спутник V - это поделка гамалеи известной тем, что создала кагоцел и занимается вечной молодостью..... ну ну.... Цивилизованный и развитый мир, где умным людям хорошо платят за их работу, а не менеджерам нанятым по родственному, ещё ничего не создал, а тут создали да кто - ну ктобысомневался?

10.11.2020 11:31
- гость -

Родственница работает в детской больнице. Говорит, что в ее отделении уже переболели ковидом ВСЕ врачи и медсестры. Тесты показывают наличие антител у всех.
Выходит, что у них поздно уже прививки ставить...

10.11.2020 11:35
гость

Коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Однако четвертой волны инфекции в 2021 году ждать не стоит. Это в интервью радио Sputnik спрогнозировал ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

Он подчеркнул, что к следующему году медицинская система будет во всеоружии, поэтому четвертой волны ждать не стоит, несмотря на сезонный подъем заболеваемости. «Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — сказал Гультяев.

10.11.2020 11:42
- гость -

10.11.2020 11:25
-меcный-
Спутник V - это поделка гамалеи известной тем, что создала кагоцел и занимается вечной молодостью..... ну ну.... Цивилизованный и развитый мир, где умным людям хорошо платят за их работу, а не менеджерам нанятым по родственному, ещё ничего не создал, а тут создали да кто - ну ктобысомневался?

Вот, вы уже очень большой специалист в производстве вакцин.

10.11.2020 11:42
- гость -


10.11.2020 11:35
гость

к следующему году медицинская система будет во всеоружии, поэтому четвертой волны ждать не стоит,

Мне интересно, где вы берёте эту хрень, какой-то гультяев и его личное мнение не подтвёржденное ни какими фактами, дураку понятно, 3-4 мес такого напряга с короной и российская система здравоохранения просто рухнет

10.11.2020 11:44
- гость -

Вот, вы уже очень большой специалист в производстве вакцин.

Ну так блогер-активист же. А они во всех сферах жизни специалисты. Начиная от дождевых червей и заканчивая расщеплением ядра атома.

10.11.2020 11:49
- гость -

дураку понятно, 3-4 мес такого напряга с короной и российская система здравоохранения просто рухнет

и сколько вас таких понявших?

10.11.2020 11:53
Павел

Что-то от наших вакцин акции каких либо предприятий , цены на нефть не поднялись . Вчера же , после объявления вакцины на Западе , сразу началось движение на биржах .

10.11.2020 11:53
-меcный-

10.11.2020 11:44
- гость -
Вот, вы уже очень большой специалист в производстве вакцин.

Не, нифига не специалист. Но вот суда по прошлым делам и настоящим уже понятно, что ожидать можно от кого-то .

10.11.2020 11:56
гость

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала более чем 90%-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре. 30000 добровольцев, у некоторых наблюдались нарушения сна и боли в руках. Но не более того.

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