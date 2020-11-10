Трое алтайских врачей заболели после прививки от коронавируса

В Алтайском крае зарегистрировано три случая заболевания COVID-19 среди медиков, которые были привиты от инфекции. Как сообщила amic.ru главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, "ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде".

Напомним, с сентября в России вакциной от коронавируса "Спутник V" прививают работников здравоохранения. Вакцина вводится в два этапа с интервалом 21 день. В Алтайском крае ее получили 42 человека, среди них Ирина Переладова.

По словам собеседницы, за сутки до первой прививки все алтайские медработники сдали анализы на наличие антител и вируса в крови. Результаты были отрицательными. Очевидно, что врачи успели заразиться в промежуток между забором анализов и вакцинацией.

Между тем обследования перед прививкой от коронавируса не проводятся в обязательном порядке. Действуют обычные правила допуска к вакцинации: нормальная температура тела, отсутствие респираторных проявлений, удовлетворительное самочувствие.

"Просто мы так решили: обследовать наших алтайских врачей до вакцинации. Фактически состоялся чистый эксперимент", – подчеркнула Ирина Переладова.

На сегодняшний день заболевшие медики выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, им введут вторую дозу вакцины.

Добавим, что до 15 ноября в регион поступит еще 1963 дозы "Спутник V". Прививки по-прежнему будут ставить только медработникам.