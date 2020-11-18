Минтранс готовит проект об ограничении скорости электросамокатов

Минтранс готовит проект, предусматривающий ограничение скорости электросамокатов и гироскутеров в России, заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимир Луговенко. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идет об отметке 20 км/ч. Кроме того, в документе прописано введение специальных дорожных знаков, которые будут регулировать движение таких средств индивидуальной мобильности.
Как ранее писал amic.ru, еще в 2017 году владельцев гироскутеров и сегвеев предложили приравнять к водителям мопедов и выдавать водительские удостоверения. С таким предложением выступил замначальника столичной ГИБДД Юрий Дроганов.
Позднее депутат Госдумы Ярослав Нилов порекомендовал главе ГИБДД обновить ПДД с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев.
Ранее его коллега Василий Власов предложил ввести регистрацию сегвеев, гироскутеров, моноколес и других видов личного электротранспорта. По его мнению, это должно повысить безопасность на дорогах.
Комментарии
Хотите повысить безопасность на дорогах городов, а не заниматься профанацией цепляясь к пацанве? Введите ограничение 40-50 км/ч без не штрафуемого порога в +20 км/ч.
Да, надо ввести регистрацию, а еще права выдавать. Лишь бы денег содрать.
"Власов предложил ввести регистрацию"..., ну сказочный д....
Запретить самокаты и детей.
Самокаты на номера поставить и разрешить только по дорогам там они все и закончатся за пару месяцев..
18.11.2020 09:09
- гость -
Не закончатся, будут ездить без номеров. Такой "закон" ГИБДД просто не в состоянии будут исполнять.
люди, просветите меня пожалуйста - есть ли на электросамокатах спидометр?
18.11.2020 09:21
- гость -
Зависит от модели. По логике "законатворцев" его отсутствие, это не повод избежать наказания в случае превышения скорости.