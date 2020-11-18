Минтранс готовит проект об ограничении скорости электросамокатов

Минтранс готовит проект, предусматривающий ограничение скорости электросамокатов и гироскутеров в России, заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимир Луговенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет об отметке 20 км/ч. Кроме того, в документе прописано введение специальных дорожных знаков, которые будут регулировать движение таких средств индивидуальной мобильности.

Как ранее писал amic.ru, еще в 2017 году владельцев гироскутеров и сегвеев предложили приравнять к водителям мопедов и выдавать водительские удостоверения. С таким предложением выступил замначальника столичной ГИБДД Юрий Дроганов.

Позднее депутат Госдумы Ярослав Нилов порекомендовал главе ГИБДД обновить ПДД с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев.

Ранее его коллега Василий Власов предложил ввести регистрацию сегвеев, гироскутеров, моноколес и других видов личного электротранспорта. По его мнению, это должно повысить безопасность на дорогах.