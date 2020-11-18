Умер бывший главный режиссер алтайского театра кукол "Сказка" Людвиг Устинов

На 85-м году жизни умер один из создателей Хакасского национального театра кукол "Сказка" и бывший главный режиссер одноименного алтайского театра Людвиг Устинов.

Как пишет пресс-служба хакасского театра, режиссер скончался во вторник, 17 ноября. Причина смерти не уточняется.

Людвиг Устинов родился 11 августа 1936 года в Челябинской области. После прохождения срочной службы в армии в 1958 году поступил на режиссерское отделение культурно-просветительского училища. В 1968 году поступил на высшие режиссерские курсы при ГИТИСе и в 1970 вернулся в Челябинский театр в качестве главного режиссера. Алтайский театр кукол "Сказка" Устинов возглавлял в 1996-2006 годах.

Имеет звание заслуженного деятеля искусств Хакасии и России, состоял в Союзе театральных деятелей РФ. За годы своей работы поставил более 250 спектаклей, написал около 30 пьес и был инициатором проведения кукольных фестивалей в Сибири и на Дальнем Востоке.