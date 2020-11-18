В Рубцовске отказались от снежного городка и горок из-за COVID-19

Власти Рубцовска отказались от постройки новогоднего снежного городка и горок из-за эпидемии COVID-19. По мнению чиновников, это поможет снизить риск распространения коронавируса.

Как пишет "Местное время", мэр Дмитрий Фельдман все же решил не отказываться от новогодней елки на площади Ленина и уже поставил задачу зажечь первые огни на ней к 15 декабря. Сама ель будет живой.

Также площадь украсят светодиодными фигурами, которые в прошлом году уже устанавливали – световыми елями, подарками, звездами и сердцами. Сейчас все объекты проверяют на исправность и подготавливают к установке. Кроме того, сейчас в управлении культуры города рассматривают вопрос об увеличении количества надувных фигур.

При этом в городе отменили все праздничные мероприятия в честь открытия елки, однако не стали отказываться от ежегодного украшения улиц города.

Напомним, что ранее власти Барнаула решили отказаться от открытия ледовых городков, традиционных фейерверков и концертных программ на площади Сахарова. Также решено не проводить в 2020 году традиционные новогодние представления для учащихся начальных классов.