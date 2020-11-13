Новогодние гулянья в Барнауле отменили из-за коронавируса

Замглавы Барнаула по социальной политике Александр Артемов провел заседание рабочей группы по поводу новогодних праздников. Из-за эпидемической ситуации часть традиционных мероприятий придется отменить.
Власти решили отказаться от открытия ледовых городков, традиционных фейерверков и концертных программ на площади Сахарова. Также решено не проводить в 2020 году традиционные новогодние представления для учащихся начальных классов, не будет и новогодних утренников в школах и детских садах, однако до 25 декабря все младшеклассники получат новогодние подарки.
При этом к 14 декабря Барнаул украсят. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города заканчивает работу над концепцией новогоднего оформления краевой столицы. На площади Сахарова установят елку и несколько горок для детей, пишет пресс-служба мэрии.
Комментарии
Неужели опыт проведения дня города учли? Неужели?
А проблему иллюминатов в стране на следующий год передвинем?
Подарков от самого Деда Мороза не будет, Дед Мороз, а ему 65+, заразился коронавирусом и умер, по крайней мере в этом году...только детям не говорите, а то расстроятся и плакать будут...
В бюджете города средства на проведение праздников заложены. Куда их теперь передвинут - о том молчок.
А чем вам ледяные городки-то не угодили? Без ваших помпезных "открытий" можно и обойтись, нафиг никому не уперлось ваши речи слушать - а посмотреть-то на красоту почему людям запрещаете? Хороводов вокруг фигур никто не водит. Фотографируются возле них опять же поодиночке, по двое максимум - и то все свои, которые всегда рядышком. Сэкономить решили в свой карман, деятели?
ну как же без распила бабла то - НИКАК
Опять на Сахарова.....
Анекдот:
Хорошо, что коронавирус случился в 2020-м! Представляете, если бы это произошло в 2003-м?
Месяцы дома с Nokia 3310, играя в змейку.
Месяцы дома с Nokia 3310, играя в змейку.
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В комп бы рубился. Старкрафт, герои )