"Неожиданно" уволенный глава бийского ГОЧС вернулся к работе в мэрии

Бывший начальник бийского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Павел Лихоманов вернулся к работе в мэрии, только теперь уже специалистом отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В частности, Лихоманова указали разработчиком техзадания на выполнение работ по замене светильников и кабеля на линиях уличного освещения на 2,7 млн рублей.

В апреле 2020 года чиновника со скандалом уволили из мэрии. С ним в одностороннем порядке расторг контракт мэр Бийска. Лихоманов назвал такое решение неожиданным.

По данным издания, экс-начальник ГОЧС неоднократно вызывал недовольство главы города тем, что отстаивал позицию, которая кардинально отличается от взглядов Александра Студеникина.

По оценке "Бийского рабочего", решающим аргументом в пользу такого решения могла стать утеря проектно-сметной документации на один из объектов в стенах управления. Документы позднее нашли, но испортившиеся отношения в коллективе это не исправило.