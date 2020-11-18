В России зарегистрировали новый рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России скончалось 456 человек, зараженных коронавирусом, – это новый рекорд по суточной смертности от COVID-19 в стране. Как передает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 34 387 пациентов.

За минувшие сутки лабораторно подтвердили 20 985 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 991 998 человек. Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4174), на втором месте – Санкт-Петербург (2215), на третьем – Московская область. Алтайский край с 232 новыми инфицированными занимает 17-ю строчку.

Также в России зарегистрировали новый рекорд по количеству выписанных из больниц – 25 179. Всего COVID-19 переболели 1 501 083 пациента.