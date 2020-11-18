В России зарегистрировали новый рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России скончалось 456 человек, зараженных коронавирусом, – это новый рекорд по суточной смертности от COVID-19 в стране. Как передает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 34 387 пациентов.
За минувшие сутки лабораторно подтвердили 20 985 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 991 998 человек. Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4174), на втором месте – Санкт-Петербург (2215), на третьем – Московская область. Алтайский край с 232 новыми инфицированными занимает 17-ю строчку.
Также в России зарегистрировали новый рекорд по количеству выписанных из больниц – 25 179. Всего COVID-19 переболели 1 501 083 пациента.
Комментарии
Ура! Скоро победим!
рекорды бить не перебить
главное, что все "под контролем"
18.11.2020 16:14
A1isa
главное, что все "под контролем"
Наблюдается контролируемый отрицательный рост количества пенсионеров.
"Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4174)"
А что, может быть по другому?
Это то же самое что писать каждый день: "алфавит начинается с буквы "А""
Или "сегодня по весу слон на первом месте, кошка на втором".
Кто все знает про COVID-19 - статью не читать!!
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