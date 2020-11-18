14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 994.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 232 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 23 386 человек. Выздоровели 19 874 человека (+286 за сутки).

Новые случаи распределились так: Барнаул – 79, Рубцовск – 24, Бийск, Заринск, Яровое – по 10 заболевших, Славгород – 9, Благовещенский, Залесовский, Ключевский, Локтевский, Шипуновский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Курьинский, Троицкий районы – по 5 заболевших, Алейск, Бурлинский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алтайский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Поспелихинский, Угловский районы – по 2 заболевших, Алейский, Косихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Родинский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 590 пациентов, из них 151 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1452 койки.

Как уже писал amic.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об изменениях в штамме коронавируса, который циркулирует в Сибири. При этом она не уточнила, что именно представляет собой новая мутация и чем она отличается от старой.