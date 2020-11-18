14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 994.
За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 232 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 23 386 человек. Выздоровели 19 874 человека (+286 за сутки).
Новые случаи распределились так: Барнаул – 79, Рубцовск – 24, Бийск, Заринск, Яровое – по 10 заболевших, Славгород – 9, Благовещенский, Залесовский, Ключевский, Локтевский, Шипуновский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Курьинский, Троицкий районы – по 5 заболевших, Алейск, Бурлинский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алтайский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Поспелихинский, Угловский районы – по 2 заболевших, Алейский, Косихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Родинский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 590 пациентов, из них 151 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1452 койки.
Как уже писал amic.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об изменениях в штамме коронавируса, который циркулирует в Сибири. При этом она не уточнила, что именно представляет собой новая мутация и чем она отличается от старой.
Комментарии
14?
Плохо.
Я уже надеялся на снижение...
Их китайцы убили
КТ сломаны, поставки на лекарства сорваны - откуда снижение?
18.11.2020 11:45
- гость -
Это у вас от слабоумия!
Анна Попова про изменения вируса? Не смешите мои тапочки...
НЕБУДЕТ НИКАКОГО СНИЖЕНИЯ...МОЛОДЫЕ УМИРАЮ...У НАС НА РАБОТЕ 35 ЛЕТ В РЕАНИМАЦИИ УМЕР СЕГОДНЯ.....
Тяжёлых уже менее 600. Идёт снижение. Пытаемся увидеть в ужасных цифрах осторожный оптимизм
1.выписывают после первого теста (освобождение коек в больницах)
2.не тестируют контактных 14 дней если нет признаков (считай безсимптомные заразные)
вот и снижение "официальное",
а реальное
1.часть закупок сорвана, которые состоялись это не завтра лекарства в больницах. а через месяц наверное (пока подпишут пока заявку сделают, пока поставят. пока распределят)
2.в аптеках изменение по наличию лекарств не заметно, да и не в силах адм АК им приказать (как сказали это же частный бизнес)
3.хваленый госпиталь с октября который говорят быстро сделаем (до сих пор официально говорять что ни сроков когда запустят ни сумм сколько будет стоить еще нет (новость на амике была) пока считают) как видим в этом году врядли иначе бы сказали что до нг точно будет
и это только на поверхности
У меня заболели родственники, хорошо что хоть не ковидом, но от этого не легче, т.к. лекарств которые им выписали нет в аптеках... Снова пришлось беспокоить врача что бы выписала замену.
Сегодня в Барнауле умер хороший человек - Денис (39 лет) - Царствие ему Небесного.
Сколько молодых, в расцвете, уходят. Только в сегодняшнем топике про смерть двоих молодых людей отписались.
Снижение к концу ноября будет обязательно, граждане сохраняйте спокойствие и оптимизм.
А в это время Россия увеличивает вложение в государственные бумаги сша, вот так.
предатели
18.11.2020 11:47
Я
18.11.2020 11:45
- гость -
Это у вас от слабоумия!
ваше дело- телятина
где насрала, там и лежи
18.11.2020 13:49
- гость -
Да что-то все сложнее и сложнее сохранять оптимизм и спокойствие - каждый день, как сводки с фронта.