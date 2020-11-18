Пассажирский Boeing-757 продают на Avito

Фото: avito.ru

Объявление о продаже пассажирского самолета Boeing-757 появилось на сайте Avito. Его автор предлагает приобрести судно за 262 млн рублей.

В описании владелец уточняет, что авиалайнер на 230 посадочных мест произведен в 1993 году. За это время он совершил 21 540 посадок. Суммарное время наработки составило 75 314 часов. Последний ремонт производился в 2015 году.

В настоящее время самолет базируется в аэропорту Жуковский. Продажа осуществляется в рамках арбитражного судопроизводства.

Ранее amic.ru писал, что житель Барнаула разместил объявление о продаже британской вислоухой кошки за 2,5 млн рублей.