Алтайский оперштаб готовится запретить массовые новогодние мероприятия

Оперативный штаб Алтайского края по профилактике распространения коронавируса готовит решение об ограничении проведения массовых новогодних мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предлагается запретить любые мероприятия развлекательного характера, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми. В частности, под запрет могут попасть новогодние представления, дискотеки и другие подобные мероприятия на предприятиях общепита и в культурных учреждениях. Согласно опыту других регионов, запрет планируют ввести в период с 15 декабря по 15 января.

Решение о запрете массовых мероприятий развлекательного характера собираются документально оформить уже в ближайшее время. Перед этим оно должно пройти согласование с государственными контролирующими ведомствами.

Ранее amic.ru писал, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала об отмене массовых новогодних мероприятий в областном центре в связи с риском распространения коронавируса.