В Новосибирске объявили об отмене массовых новогодних мероприятий

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала об отмене массовых мероприятий в областном центре в связи с риском распространения коронавируса.

"Для того чтобы избежать излишней концентрации людей на конкретных площадках, мы отменили все массовые мероприятия, выступления артистов и аниматоров, – заявила Терешкова. – То есть отменили привязанные к определенному часу зрелищные события, которые затрудняли бы выполнение требования о социальной дистанции".

По ее словам, это не касается катания на коньках. Кроме того, городские власти не планируют отменять установки традиционного новогоднего символа – елки.

Какие именно элементы торжества сохранят, а какие – временно отменят, в администрации Новосибирска решат позднее.

Анна Терешкова предложила сибирякам в комментариях поделиться мнением о том, как необходимо организовать торжества в условиях пандемии коронавируса.