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Новости

Стало известно, в чем обвиняют директора барнаульской сети клиник "Добрый доктор"

, ИА "Амител"
Александра Трофимова арестовали
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" в отношении троих руководителей барнаульской сети частных клиник "Добрый доктор".

По данным следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководство учреждения предоставило в Фонд обязательного медстрахования реестры счетов на оплату услуг, которые в действительности не оказывались. Также руководители передали подложные документы о якобы понесенных затратах на оплату аренды, покупку медоборудования и обучение персонала. Всего от ФОМС им удалось получить 170 млн рублей.

Все должностные лица взяты под стражу, а по месту их работы и жительства следователи и сотрудники ФСБ провели обыски. На данный момент ведется сбор и закрепление доказательств, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По информации amic.ru, помимо директора клиники Александра Трофимова, о задержании которого стало известно накануне, 18 ноября, в схеме были задействованы главврач и его заместитель.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.11.2020 10:04
Гость

а папа не знал ?

19.11.2020 10:14
гость

Папа другие откаты отмывал, некогда ему !

19.11.2020 10:17
- гость -

Вот почему я не верю?

19.11.2020 10:17
- гость -

единственная клиника которая работала по ОМС
видимо ТФОМС не хотят платить , от слова совсем, а их трясли ДД в арбитраже
заказуха.


система воров и мошенников это про государство, а не про трофимова

19.11.2020 10:19
- гость -

19.11.2020 10:17
- гость -
Вот почему я не верю?



потому что шито белыми нитками
носик попова тут 100%
Трофимов такие идиоты с главврачом чтобы липу гнать?

19.11.2020 10:19
- гость -

у страховщиков кон-фу сильнее )))

19.11.2020 10:26
гость

интересно почему не работает на госуслугах услуга - оказанные меж услуги по полису ОМС , в Алт крае??? Везде можно смотреть - у нас нет? АУ В ЦУПе там подшевелитесь маленько!!!!

19.11.2020 10:40
- гость -

всё там на госуслугах работает
замуты с неоказанными услугами по омс и в гос.поликлиниках, так что не надо из дд святошь делать

19.11.2020 10:41
Гость

Не разевали бы рот на деньги фонда, гуляли бы.
А то думали, что это деньги страховых, наивные Чебурашка!
На зону их!
А ДД будет работать дальше только не так успешно без денег ОМС

19.11.2020 10:54
- гость -

19.11.2020 10:40
- гость -
всё там на госуслугах работает
замуты с неоказанными услугами по омс и в гос.поликлиниках, так что не надо из дд святошь делать


ТФОМС через пень колоду оплачивают счета от ГКБУЗ, а тут частники, имеют наглость трясти свои же деньги через суд
вот и получили па башке.

19.11.2020 10:57
- гость -

ЮмаМед следом

19.11.2020 11:00
- гость -

Такое впечатление, что все предыдущие комментарии один и тот же человек писал

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