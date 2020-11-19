Стало известно, в чем обвиняют директора барнаульской сети клиник "Добрый доктор"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" в отношении троих руководителей барнаульской сети частных клиник "Добрый доктор".
По данным следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководство учреждения предоставило в Фонд обязательного медстрахования реестры счетов на оплату услуг, которые в действительности не оказывались. Также руководители передали подложные документы о якобы понесенных затратах на оплату аренды, покупку медоборудования и обучение персонала. Всего от ФОМС им удалось получить 170 млн рублей.
Все должностные лица взяты под стражу, а по месту их работы и жительства следователи и сотрудники ФСБ провели обыски. На данный момент ведется сбор и закрепление доказательств, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По информации amic.ru, помимо директора клиники Александра Трофимова, о задержании которого стало известно накануне, 18 ноября, в схеме были задействованы главврач и его заместитель.
Комментарии
а папа не знал ?
Папа другие откаты отмывал, некогда ему !
Вот почему я не верю?
единственная клиника которая работала по ОМС
видимо ТФОМС не хотят платить , от слова совсем, а их трясли ДД в арбитраже
заказуха.
система воров и мошенников это про государство, а не про трофимова
19.11.2020 10:17
- гость -
Вот почему я не верю?
потому что шито белыми нитками
носик попова тут 100%
Трофимов такие идиоты с главврачом чтобы липу гнать?
у страховщиков кон-фу сильнее )))
интересно почему не работает на госуслугах услуга - оказанные меж услуги по полису ОМС , в Алт крае??? Везде можно смотреть - у нас нет? АУ В ЦУПе там подшевелитесь маленько!!!!
всё там на госуслугах работает
замуты с неоказанными услугами по омс и в гос.поликлиниках, так что не надо из дд святошь делать
Не разевали бы рот на деньги фонда, гуляли бы.
А то думали, что это деньги страховых, наивные Чебурашка!
На зону их!
А ДД будет работать дальше только не так успешно без денег ОМС
19.11.2020 10:40
- гость -
всё там на госуслугах работает
замуты с неоказанными услугами по омс и в гос.поликлиниках, так что не надо из дд святошь делать
ТФОМС через пень колоду оплачивают счета от ГКБУЗ, а тут частники, имеют наглость трясти свои же деньги через суд
вот и получили па башке.
ЮмаМед следом
Такое впечатление, что все предыдущие комментарии один и тот же человек писал