Стало известно, в чем обвиняют директора барнаульской сети клиник "Добрый доктор"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" в отношении троих руководителей барнаульской сети частных клиник "Добрый доктор".

По данным следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководство учреждения предоставило в Фонд обязательного медстрахования реестры счетов на оплату услуг, которые в действительности не оказывались. Также руководители передали подложные документы о якобы понесенных затратах на оплату аренды, покупку медоборудования и обучение персонала. Всего от ФОМС им удалось получить 170 млн рублей.

Все должностные лица взяты под стражу, а по месту их работы и жительства следователи и сотрудники ФСБ провели обыски. На данный момент ведется сбор и закрепление доказательств, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По информации amic.ru, помимо директора клиники Александра Трофимова, о задержании которого стало известно накануне, 18 ноября, в схеме были задействованы главврач и его заместитель.