Мужчина погиб при пожаре в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 19 ноября на Павловском тракте в Барнауле загорелся частный деревянный дом. После тушения было обнаружено тело мужчины, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в третьем часу утра. При этом пожар обнаружили поздно, и огонь успел распространиться на значительную площадь.

В операции участвовали 10 единиц техники и свыше 40 пожарных. На полное тушение открытого горения ушло около часа, а общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

"В условиях отрицательных температур спасатели рекомендуют уделять особое внимание пожарной безопасности жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов и печей должно соответствовать правилам", – предостерегают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Камне-на-Оби пожарные спасли шестерых человек из горящего пятиэтажного дома.