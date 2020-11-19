Арену в Рубцовске за 250 млн назвали в честь Сергея Гимаева. Это странно. Вот почему

Фото: "Алтайский спорт"

Новую хоккейную арену в алтайском городе Рубцовске откроют 4 декабря. Ее стоимость составила около 250 миллионов рублей. Спортивный объект возводили на бюджетные деньги, а также частные средства барнаульского бизнесмена Михаила Дроздова и компании ООО "Арена". Ледовому дворцу решили дать имя прославленного хоккеиста и комментатора Сергея Гимаева, который скончался в 2017 году спустя несколько дней после визита в Барнаул. Никакого другого отношения к Алтайскому краю, а тем более к Рубцовску, Сергей Гимаев не имел.

Что вообще за арена в Рубцовске?

Ее анонсировали несколько лет назад, но из-за сложностей с финансированием открытие все время откладывали. Третий по численности город края нуждался в качественном льде. Тем более что существующая хоккейная инфраструктура устарела.

Как пишет "Алтайский спорт", первый этаж "Гимаев Арены" готов на 98%, а второй – на 99,9%. На верхнем этаже строители доделывают кафе, в атлетическом зале уже установлены тренажеры, для его посетителей оборудованы две раздевалки, в небольшой гостинице на 27 мест остается собрать лишь мебель.

После открытия в ледовом дворце будут заниматься хоккеисты местной рубцовской спортшколы "Клевченя", а также ученики отделения краевой конькобежной спортшколы олимпийского резерва "Клевченя". Есть идея развивать в Рубцовске шорт-трек.

Арена рассчитана на 260 человек, в том числе для маломобильных людей. Предполагается, что хоккеем под крышей будут заниматься 120 рубцовских детей. Сейчас они тренируются под открытым небом – и пока безо льда.

Сколько стоил дворец и кто давал на него деньги?

"Гимаев Арену" строили по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". На ее возведение направили 121,7 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов (37,2 млн и 84,5 млн соответственно). Частный инвестор – компания "Арена" – вложила 127,2 миллиона рублей.

Кто такой Сергей Гимаев?

Спортобъект назвали в честь известного советского хоккеиста, тренера и спортивного комментатора Сергея Гимаева, приезжавшего на Алтай в составе команды "Звезды отечественного хоккея" в 2017 году. Спустя несколько дней после этого Гимаев внезапно скончался от сердечного приступа в Туле во время игры ветеранов. Сам спортсмен родился в Брестской области, выступал за СКА, ЦСКА и "СКА-Ленинград".

В холле ледового дворца в Рубцовске будет стенд, посвященный хоккеисту: его свитер и клюшка, шлем, а также шайба с победного для сборной России Чемпионата мира 2008 года, который комментировал Сергей Гимаев. Планируется, что на открытии "Гимаев Арены" будут присутствовать родственники легендарного спортсмена.

Так. А почему именно Гимаев?

Никто не знает. Ведь прославленный хоккеист никакого отношения к Рубцовску не имеет. С таким же успехом арену можно было назвать "Буре Арена", "Грецки Арена в Рубцовске" или "Третьяк Арена".

А что это за компания "Арена"?

Она принадлежит известному бизнесмену из Барнаула Михаилу Дроздову. Она с нуля построила в краевой столице хоккейный дворец "Динамо-Барнаул", который спустя время переименовали в "Карандин-Арену" в честь известного алтайского арбитра. Кроме того, Михаил Дроздов выкупил Дворец спорта и зрелищ, который после реконструкции переименовали в "Титов Арену". После ремонта спортивный объект стал современным ледовым дворцом, где сейчас играет местная команда "Динамо-Алтай".