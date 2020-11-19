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Новости

Рубцовские чиновники объяснили, зачем им гироскутеры и сегвеи

, ИА "Амител"
Деньги на приобретение выделил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Фото: gyroscr.ru

Фото: gyroscr.ru

Администрация Рубцовска закупила гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта для создания "Гиропарка на колесах".

Как пишет РИА Новости, семейный гиропарк нужен для детей, которые находятся в социально опасном положении. По мнению чиновников, проект поможет сохранить 125 детям условия семейного воспитания.

Средства поступили из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурса. Рубцовский проект получил высокие оценки и оказался в числе победителей. Кроме "Гиропарка на колесах", на деньги гранта организуют "Семейную игротеку" с настольными играми и электромобилем.

Как ранее сообщил amic.ru, мэрия Рубцовска заключила контракт на поставку восьми гироскутеров, четырех сегвеев и двух пар электрических роликовых коньков на 302 тысячи рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.11.2020 13:01
гость

Это как с поездкой за рубеж бедным детям, в итоге дети чиновников уехали! Проходили уже. Откуда только таких набирают, задолбали уже покупать кресла!!! За покупку должности почему не садят ???

19.11.2020 13:05
гость

сразу нужно было написать, в связи с проведением конкурса, получили грант на такие то цели и закупили то то
а то получили негатива кучу, а цель то благая была
так вот новость напишут и наследующий день маски шоу с обыском, и доказывай что ты не олень

19.11.2020 13:30
- гость -

вейпы закупили?

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