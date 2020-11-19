Рубцовские чиновники объяснили, зачем им гироскутеры и сегвеи

Администрация Рубцовска закупила гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта для создания "Гиропарка на колесах".

Как пишет РИА Новости, семейный гиропарк нужен для детей, которые находятся в социально опасном положении. По мнению чиновников, проект поможет сохранить 125 детям условия семейного воспитания.

Средства поступили из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурса. Рубцовский проект получил высокие оценки и оказался в числе победителей. Кроме "Гиропарка на колесах", на деньги гранта организуют "Семейную игротеку" с настольными играми и электромобилем.

Как ранее сообщил amic.ru, мэрия Рубцовска заключила контракт на поставку восьми гироскутеров, четырех сегвеев и двух пар электрических роликовых коньков на 302 тысячи рублей.