Рубцовские чиновники объяснили, зачем им гироскутеры и сегвеи

Администрация Рубцовска закупила гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта для создания "Гиропарка на колесах".
Как пишет РИА Новости, семейный гиропарк нужен для детей, которые находятся в социально опасном положении. По мнению чиновников, проект поможет сохранить 125 детям условия семейного воспитания.
Средства поступили из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурса. Рубцовский проект получил высокие оценки и оказался в числе победителей. Кроме "Гиропарка на колесах", на деньги гранта организуют "Семейную игротеку" с настольными играми и электромобилем.
Как ранее сообщил amic.ru, мэрия Рубцовска заключила контракт на поставку восьми гироскутеров, четырех сегвеев и двух пар электрических роликовых коньков на 302 тысячи рублей.
Комментарии
Это как с поездкой за рубеж бедным детям, в итоге дети чиновников уехали! Проходили уже. Откуда только таких набирают, задолбали уже покупать кресла!!! За покупку должности почему не садят ???
сразу нужно было написать, в связи с проведением конкурса, получили грант на такие то цели и закупили то то
а то получили негатива кучу, а цель то благая была
так вот новость напишут и наследующий день маски шоу с обыском, и доказывай что ты не олень
вейпы закупили?