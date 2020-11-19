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Новости

Россиян могут оставить без YouTube и Facebook

, ИА "Амител"
В Госдуме рассмотрят возможность блокировки иностранных интернет-платформ за цензуру
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Госдуму планируют внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа, зарубежным площадкам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. При этом санкции коснутся не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ.

"Принципов в законе прописано несколько. Первое – это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй – когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", – сказал источник.

Среди ответных мер предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора. Решение о введении мер будут принимать по согласованию с МИД РФ.

Напомним, что ранее Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC и потребовал снять ограничения, введенные в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", ведущим которого выступает Владимир Соловьев. В ведомстве отметили, что с октября текущего года видеоролики перестали попадать в раздел "В тренде".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.11.2020 13:52
гость

то есть соловьиный помет можно по ютубу крутить, а оппозиционеров типа Бондаренко нет?
в принципе все к этому и идет когда стадо молчит можно что угодно протаскивать

19.11.2020 13:55
- гость -

Дряхлеющий вождь ведет страну к изоляции?

19.11.2020 14:02
- гость -

Эти каналы можно не отключать, а цензуру в виде запрета на мат точно можно ввести!

19.11.2020 14:03
Павсекакий

Из-за соловьиного помёта оставят всю страну без ютуба? Да его с говном сожрут!

19.11.2020 14:06
- гость -

Какий, ты уже приготовил ложку?

19.11.2020 14:14
- гость -

Сходил и зарепортил П....обезьяну.

19.11.2020 14:24
- гость -

Пора блокировку депутатов вводить, тупой закон предложил и в бан на пожизненно с пенсией в 10 тыр.

19.11.2020 14:36
- гость -

тик ток - на смену придет деградация полнейшая

19.11.2020 15:08
almas

Помнится Роскомнадзор блокировал Telegram, а потом завел на нем канал...

19.11.2020 15:12
Вано

А что импортозамещение хромает? На кремлинру могут постить свою блевотину.

19.11.2020 15:28
Димон

неужели мы все ближе и ближе к китайскому варианту...
т.е. независимому национальному интернету?
да уж...

19.11.2020 15:58
гость

Если на YouTube не будет "Соловьев LIVE" - это же просто замечательно.

19.11.2020 16:01
гость

YouTube и Facebook блокируют , а своего подобного ничего нет.

19.11.2020 16:02
АБОРИГЕН

Это можно сделать только отключив интернет по всей стране, чего уже никогда не будет. Да, это будет очередной бессмысленный и не работающий закон.

19.11.2020 16:09
- гость -

Такие депутаты нам не нужны! Гнать взашей всех протаскивателей этого закона!

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