Россиян могут оставить без YouTube и Facebook

В Госдуму планируют внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа, зарубежным площадкам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. При этом санкции коснутся не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ.

"Принципов в законе прописано несколько. Первое – это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй – когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", – сказал источник.

Среди ответных мер предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора. Решение о введении мер будут принимать по согласованию с МИД РФ.

Напомним, что ранее Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC и потребовал снять ограничения, введенные в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", ведущим которого выступает Владимир Соловьев. В ведомстве отметили, что с октября текущего года видеоролики перестали попадать в раздел "В тренде".