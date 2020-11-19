Россиян могут оставить без YouTube и Facebook

В Госдуму планируют внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа, зарубежным площадкам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. При этом санкции коснутся не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ.
"Принципов в законе прописано несколько. Первое – это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй – когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", – сказал источник.
Среди ответных мер предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора. Решение о введении мер будут принимать по согласованию с МИД РФ.
Напомним, что ранее Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC и потребовал снять ограничения, введенные в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", ведущим которого выступает Владимир Соловьев. В ведомстве отметили, что с октября текущего года видеоролики перестали попадать в раздел "В тренде".
Комментарии
то есть соловьиный помет можно по ютубу крутить, а оппозиционеров типа Бондаренко нет?
в принципе все к этому и идет когда стадо молчит можно что угодно протаскивать
Дряхлеющий вождь ведет страну к изоляции?
Эти каналы можно не отключать, а цензуру в виде запрета на мат точно можно ввести!
Из-за соловьиного помёта оставят всю страну без ютуба? Да его с говном сожрут!
Какий, ты уже приготовил ложку?
Сходил и зарепортил П....обезьяну.
Пора блокировку депутатов вводить, тупой закон предложил и в бан на пожизненно с пенсией в 10 тыр.
тик ток - на смену придет деградация полнейшая
Помнится Роскомнадзор блокировал Telegram, а потом завел на нем канал...
А что импортозамещение хромает? На кремлинру могут постить свою блевотину.
неужели мы все ближе и ближе к китайскому варианту...
т.е. независимому национальному интернету?
да уж...
Если на YouTube не будет "Соловьев LIVE" - это же просто замечательно.
YouTube и Facebook блокируют , а своего подобного ничего нет.
Это можно сделать только отключив интернет по всей стране, чего уже никогда не будет. Да, это будет очередной бессмысленный и не работающий закон.
Такие депутаты нам не нужны! Гнать взашей всех протаскивателей этого закона!