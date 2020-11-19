Движение через Канатный проезд в Барнауле закроют до конца зимы

В Барнауле на участке проезда Канатного с 20 ноября появятся знаки "Въезд запрещен". Ежегодный запрет вводится в зимнее время во избежание ДТП на крутом участке дороги.

Знаки ограничивают движение по проезду от дома № 110 до дома № 118, пишет пресс-центр мэрии со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Также в субботу, 21 ноября, на участке улицы Шумакова, от Власихинской до Южного Власихинского проезда, установят знаки, ограничивающие остановку транспортных средств.

Как ранее сообщил amic.ru, в Барнауле для беспрепятственной работы дорожной техники ограничат остановку и стоянку автомобилей в ночное время на участках 13 улиц.