Пациенты с ВИЧ жалуются на проблемы с исследованиями и дефицит препаратов в Алтайском крае

Пациенты с ВИЧ в течение последних нескольких месяцев не могут провести необходимые исследования крови для анализа эффективности принимаемых лекарств. По словам общественников, врачи заявляют, что у них нет тест-систем, а лаборатории загружены исследованием проб на коронавирус. Также пациенты сообщают о нехватке дорогостоящих препаратов.

Как рассказали "Коммерсанту" в общественном движении "Пациентский контроль", жалобы приходят из Алтайского края, Брянской, Ленинградской, Новосибирской и Омской областей, а также из Санкт-Петербурга и Дагестана. По словам представителя "Пациентского контроля" Юлии Верещагиной, весной обращений было не очень много, сейчас же общественники получили сообщения от пациентов, которые не смогли сдать анализы ни весной, ни летом, ни осенью.

В Минздраве Алтайского края amic.ru не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее на перебои с поставками препаратов жаловались ВИЧ-инфицированные пациенты из Барнаула. По их словам, врачи зачастую назначают препарат, который имеет серьезные побочные действия.