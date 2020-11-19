В УФСИН рассказали о перспективах Ефремова в колонии

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, при желании может основать в колонии "целый центр", заявил начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев. По его словам, закон разрешает создавать в исправительных учреждениях специализированные кружки.

"Ничего плохого в этом нет. Человек будет занят любимым делом. И время быстрее пройдет, и окажет положительное воздействие на других осужденных", – сказал Видашев в беседе с "Московским комсомольцем".

Также он подчеркнул, что Ефремова не будут нагружать работой в цеху с учетом его возраста и состояния здоровья. Кроме того, при хорошем поведении актера могут перевести в отряд облегченных условий.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее суд смягчил наказание актеру на полгода.

Отбывать наказание Ефремов будет в ИК-4 в Белгородской области, где сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Пока артист находится в белгородском СИЗО № 3 на 20-дневном карантине.