Антиковидные меры в России продлили до 2022 года

Срок постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 продлен до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Согласно ее распоряжению, в пункте 2 постановления от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" слова "до 1 января 2021 года" заменили словами "до 1 января 2022 года", пишет РИА Новости.

Таким образом, в России продлеваются рекомендации по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, двухнедельная самоизоляция для контактировавших с COVID-19 и двухнедельный карантин для заразившихся коронавирусом.

Как ранее сообщал amic.ru, Роспотребнадзор изменил правила проведения тестирования на COVID-19 в России. Теперь контактировавшим с зараженными не обязательно иметь отрицательный результат анализа, а срок проведения лабораторного тестирования не должен превышать 48 часов.