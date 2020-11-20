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Доходы бюджета Алтайского края увеличатся на 17,4 млрд рублей

, ИА "Амител"
Суммарно доходная часть составит 124 млрд рублей
Фото: пресс-служба АКЗС

Фото: пресс-служба АКЗС

Доходы бюджета Алтайского края в 2021 году будут больше, чем планировалось изначально, заявил зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.

Это позволяет расширить графу расходов. Изменения депутаты АКЗС рассмотрят на сессии 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Теперь мы видим практически все средства бюджета, поэтому будем предлагать вернуться к первому чтению и скорректировать его основные параметры на 2021 год, в том числе увеличить доходную часть на 17,420 млрд рублей и расходную часть на 17,528 млрд рублей, – констатировал Ситников. – Таким образом, с учетом роста собственных доходов, также предлагаем увеличить размер дефицита краевого бюджета на 108 млн рублей – с 5,827 млрд рублей до 5,934 млрд рублей".

Таким образом, доходы краевой казны планируются на уровне 124 млрд рублей. Расходы краевого бюджета прогнозируются в размере 129,9 млрд рублей. Уровень дефицита составит 5,9 млрд рублей, что не превышает уровня, установленного Бюджетным кодексом РФ.

Как ранее писал amic.ru, об основных параметрах краевого бюджета депутатов проинформировал Данил Ситников. При расчете бюджета министерство ориентировалось на базовый вариант прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2021 и два последующих года. Инфляция прогнозируется на уровне 3,7%. Рост регионального валового продукта – 103,3%, а среднемесячная номинальная начисленная зарплата – 31 682 рубля.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.11.2020 10:39
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