Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще восьмерых пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число летальных исходов с начала эпидемии в регионе выросло до 1008. В 498 случаях причиной стала коронавирусная инфекция.

Также за сутки в лабораториях региона подтвердили 233 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заразившихся выросло до 23 853 человек. Выздоровели 20 460 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 76, Бийск – 25, Рубцовск – 15, Заринск – 10, Новоалтайск – 9, Яровое – 8, Алейск, Славгород – по 6 заболевших, Благовещенский, Михайловский, Панкрушихинский, Тальменский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Бийский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Завьяловский, Змеиногорский, Ключевский, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Рубцовский, Солонешенский, Угловский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Калманский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Советский, Солтонский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии на 20 ноября находятся 574 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 172. В ковидных госпиталях остаются свободными 1567 коек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сделал прогноз по поводу начала спада заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае. По его словам, это может произойти в конце ноября.