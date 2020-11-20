Инспекторы ГИБДД будут выявлять пьяных водителей за 15 секунд

Инспекторы ДПС вскоре получат на вооружение новые приборы для выявления водителей в состоянии опьянения, рассказал РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.
"Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и наркотических веществ", – пояснил Черников.
По его словам, новые устройства определят нарушителей за считанные секунды. Например, один из индикаторов показывает результат за четверть минуты.
После этого нарушителя отстранят от управления транспортом и направят на медосвидетельствование.
Ранее amic.ru писал, что с января по сентябрь 2020 года число ДТП по вине пьяных водителей и пешеходов в России снизилось на 10%.
С начала года произошло более 10,2 тысячи таких аварий. Из статистических данных следует, что число погибших в ДТП уменьшилось на 18%, а пострадавших – на 11%.
Комментарии
Тут главный вопрос вот в чём, нельзя употреблять или всётаки нельзя пьяным управлять - это очень две большие разницы!!!!!!!! Тоесть просто устанавливается факт употребление, а не конкретно состояние - пьяный!?!?!? Я так понимаю это всё тянет на ущемление прав по признаку водитель и походу катит на разжигание, не?
14:11
-меcный-
Тут главный вопрос вот в чём, нельзя употреблять или всётаки нельзя пьяным управлять - это очень две большие разницы!!!!!!!!
-----------
Есть мнение, что на трассе "Дон", некие люди в форме, многим предлагали попыськать в баночку на предмет веществ. Москвичи отдавали 70, замкадские нищеброды - меньше.
(с) на правах сплетен