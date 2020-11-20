Инспекторы ГИБДД будут выявлять пьяных водителей за 15 секунд

Инспекторы ДПС вскоре получат на вооружение новые приборы для выявления водителей в состоянии опьянения, рассказал РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

"Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и наркотических веществ", – пояснил Черников.

По его словам, новые устройства определят нарушителей за считанные секунды. Например, один из индикаторов показывает результат за четверть минуты.

После этого нарушителя отстранят от управления транспортом и направят на медосвидетельствование.

Ранее amic.ru писал, что с января по сентябрь 2020 года число ДТП по вине пьяных водителей и пешеходов в России снизилось на 10%.

С начала года произошло более 10,2 тысячи таких аварий. Из статистических данных следует, что число погибших в ДТП уменьшилось на 18%, а пострадавших – на 11%.