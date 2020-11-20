В Госдуме предложили убрать нештрафуемый порог превышения скорости

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил отменить допустимый порог превышения скорости в 20 километров в час. По его мнению, это поможет улучшить культуру вождения в обществе.

Чиновник отметил, что нарушителем ПДД становится даже тот, кто минимально превышает установленный скоростной режим, и чаще всего аварии на дорогах случаются именно из-за лихачей.

"Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права", – цитирует Васильева агентство "Москва".

Согласно действующему законодательству, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб.

Напомним, что в феврале этого года глава МВД Владимир Колокольцев раскритиковал идею снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч. По мнению министра, это возможно только в совокупности с другими мерами и улучшением качества дорог.