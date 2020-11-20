Алтайского коммуниста оштрафовали за видео против поправок в Конституцию

Барнаульца Виктора Юркина оштрафовали за задымление городской площади и нарушение общественного порядка во время съемки агитационного видео КПРФ против поправок в Конституцию. Об этом региональное отделение партии рассказало в Telegram.

"В судебном порядке сьемки ролика признаны публичным мероприятием (железнодорожный суд, судья Захарова), — говорится в сообщении. — Коммунисту Виктору Юркину выписан штраф в размере 10 000 руб. за использование на публичном мероприятии съемках дымового факела".

Как ранее писал amic.ru, полиция решила квалифицировать съемки как проведение публичного мероприятия, которые запрещены указом губернатора из-за пандемии COVID-19. При этом сами коммунисты уверены, что обвинять в организации несанкционированной акции нельзя, поскольку та проходила в гайд-парке.

По версии полиции, 20 июля на территории парка партийцы провели митинг, а Юркин, являясь участником мероприятия, использовал пиротехнические изделие, которое привело к задымлению гайд-парка и нарушению общественного порядка.

При этом свидетелем правоохранители указали первого секретаря крайкома КПРФ Марию Прусакову. Однако, как замечают коммунисты, в ее объяснениях, взятых еще во время съемки ролика, говорилось, что публичного мероприятия не было, а видео создавалось для личного использования.