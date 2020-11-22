Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о настрое на 2021 год

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков в 2021 году рассчитывает попасть на Олимпийские игры и заниматься без каких-либо ограничений.

"Я настраиваюсь на то, что следующий год будет олимпийский, что мы будем к нему нормально готовиться, что никаких ограничений не будет – ни по ковиду, ни по нейтральному статусу, ни по чему. Все, что зависит от меня, — я все стараюсь делать", – заявил барьерист с беседе с PV TV.

Напомним, Сергей Шубенков уже выступал на Олимпийских играх – в 2012 году в Лондоне. Однако тогда барнаулец не сумел преодолеть полуфинальную стадию. На Олимпиаду-2016 года барьерист не поехал, так как российских легкоатлетов не допустили до Игр на фоне допингового скандала.

В сентябре 2020 года Шубенков стал трехкратным чемпионом России в беге на 110 метров с барьерами. Ранее он побеждал на чемпионатах страны в 2013 и 2016 годах.