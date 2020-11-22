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Новости

Руководителей алтайской клиники "Добрый доктор" арестовали на два месяца

, ИА "Амител"
Ближайшие два месяца фигуранты дела о крупном мошенничестве проведут в СИЗО
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте фигурантов дела о мошенничестве в барнаульской клинике "Добрый доктор", сообщают "Вести Алтай".

Директор медцентра Александр Трофимов, главврач Сергей Богданов и его заместитель по организационно-методической работе Дмитрий Тимошенский, согласно решению судьи, проведут ближайшие два месяца в СИЗО.

Как ранее писал amic.ru, их обвиняют в хищении 170 млн рублей, которые были перечислены из Фонда медстрахования на банковский счет компании на основании подложных документов.

Следователи выявили факты предоставления ложных сведений о затратах на оказание медицинских услуг, арендную плату, обучение персонала, покупку оборудования и лабораторные исследования, проводимые в других клиниках.

Консультативно-диагностический медицинский центр "Добрый доктор" существует с 2000 года. Как сказано на сайте КДЦ, Александр Трофимов окончил АГМУ в том же 2000 году по специальности "Лечебное дело". В клинике работает с октября 2005 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.11.2020 14:54
гость

а Трофимов уже выбыл из списка?

22.11.2020 14:55
гость

финансирование-то на открытие кто продвинул?

22.11.2020 15:05
- гость -

Нашли время, когда с медициной счёты сводить... Как будто они самые крупные махинаторы.

22.11.2020 15:11
гость

благодари в частности этим махинаторам у нас текущее состояние
частным клиникам для расцвета очень выгодна система ограничения и уничтожения доступа к бесплатной медицине

22.11.2020 15:13
гость

благодари в частности этим махинаторам у нас текущее состояние
частным клиникам для расцвета очень выгодна система ограничения и уничтожения доступа к бесплатной медицине

22.11.2020 15:25
- гость -

Туда ему и дорога.

22.11.2020 15:42
Гость

Что-то зачастили с этой новостью, как с COVID везде одно и тоже . Хоть что-то бы интересное. А где интриги, расследования? Кто чья любовница? &#128514;

22.11.2020 15:45
Обыватель

Вот вопрос который крутится в башке. Папа всю жизнь на гос. должностях. В те годы с не самой большой зарплатой. Сын студент. Сколько стоит трех этажное здание одной клиники и затем построенной второй??? Откуда??? А ведь знали многие. (((( грустно. И не жалко.

22.11.2020 15:48
- гость -

"их обвиняют в хищении 170 млн рублей, которые были перечислены из Фонда медстрахования"
Писали же ранее, что ВСЕГО такая сумма была перечислена за последние 5 лет.
Людей лечили? Лечили.
Как минимум львиная часть суммы ушла по назначению.

Когда говорят что похищены все 170 млн рублей, это явная ложь, хайп.

Кстати, когда будут аресты строителей художественной галереи на пл.Октября, например? Там похоронены 2 млрд рублей, и трещины идут через все здание. Налицо хищение 2 млрд, если использовать такую же терминологию.

И было бы интересно узнать кто бенефициар этого расследования? Все муниципальные и государственные клиники живут за счет приписок. Когда Госуслуги позволяли просматривать оказанные медуслуги, люди массово находили там то, чего не было по факту. А сейчас и вовсе не дают смотреть, скрывают информацию...

22.11.2020 15:50
гость

и если бы всем семейством только это здание
но ведь это очень далеко не все

22.11.2020 15:55
- гость -

15:48
- гость -
Когда ворюгам хвост прищемляют, то их под..сы всегда начинают верещать:
"- А пачиму их не прихватиле?!
Классика.

22.11.2020 16:19
15:48

22.11.2020 15:55
- гость -
Когда ворюгам хвост прищемляют, то их под..сы всегда начинают верещать

Я знаю лишь человечка имеющего отношение к ДД, но знаю лишь с хорошей стороны.
Знаю что врачи там хорошие, и пациентов много ходит туда.
Жалко если развалится эта организация.
Бесплатной медицины, по факту, нет (попробуйте, заболев, записаться к узкому специалисту и ждите талончик 2 месяца). И плохо будет если развалится ДД.

22.11.2020 16:20
Гость

В прошлый раз кто то это хищение замял, а потом и прекратил, кто это был??

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