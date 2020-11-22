Руководителей алтайской клиники "Добрый доктор" арестовали на два месяца

Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте фигурантов дела о мошенничестве в барнаульской клинике "Добрый доктор", сообщают "Вести Алтай".

Директор медцентра Александр Трофимов, главврач Сергей Богданов и его заместитель по организационно-методической работе Дмитрий Тимошенский, согласно решению судьи, проведут ближайшие два месяца в СИЗО.

Как ранее писал amic.ru, их обвиняют в хищении 170 млн рублей, которые были перечислены из Фонда медстрахования на банковский счет компании на основании подложных документов.

Следователи выявили факты предоставления ложных сведений о затратах на оказание медицинских услуг, арендную плату, обучение персонала, покупку оборудования и лабораторные исследования, проводимые в других клиниках.

Консультативно-диагностический медицинский центр "Добрый доктор" существует с 2000 года. Как сказано на сайте КДЦ, Александр Трофимов окончил АГМУ в том же 2000 году по специальности "Лечебное дело". В клинике работает с октября 2005 года.