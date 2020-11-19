Следователи предъявили обвинение руководителям барнаульского медцентра "Добрый доктор"

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере руководителям барнаульского консультативно-диагностического центра "Добрый доктор".

По версии следователей, в начале 2016 года обвиняемые разработали преступный план по похищению средств из территориального ФОМС с помощью предоставления ложных сведений о затратах на оказание медицинских услуг, арендную плату, обучение персонала, покупку оборудования и лабораторные исследования, проводимые в других клиниках.

За пять лет мошенническим путем руководители похитили 170 млн рублей, которые фонд переводил на банковский счет клиники, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, что о задержании директора клиники Александра Трофимова стало известно в среду, 18 ноября. По информации amic.ru, помимо него, в схеме участвовали главврач и его заместитель. По месту жительства и работы должностных лиц следователи и сотрудники ФСБ провели обыски.

Позднее алтайский Следком официально подтвердил факт задержания и опубликовал видео, на кадрах которого присутствуют главный врач Сергей Богданов и его заместитель по организационно-методической работе Дмитрий Тимошенский.