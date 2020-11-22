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Новости

Валерий Меладзе призвал власти разрешить концерты и корпоративы

, ИА "Амител"
Певец подчеркнул, что людям нужна музыка, а артистам – заработок
Валерий Меладзе / Фото: wikimedia.org

Валерий Меладзе / Фото: wikimedia.org

Известный российский поп-исполнитель, заслуженный артист России Валерий Меладзе вновь озвучил призыв к властям разрешить артистам давать концерты и выступать на корпоративах. На этот раз певец озвучил свою позицию на шоу "Личные связи".

"На нашу индустрию вообще никто не обращает внимания, а между тем мы занимаемся очень важным делом, — заявил Меладзе (цитата по РИА Новости). — Мы даем людям эмоции, положительные эмоции. Мы "озвучиваем" их жизнь, их праздники, их отношения. Когда люди влюблены, им нужна музыка. И мне много раз говорили: "Под вашу музыку мы познакомились, и теперь у нас семья".

По его словам, из-за ограничений в период пандемии артисты потеряли до 95% заработка, в связи с чем для них очень важно не терять возможность пополнить свой бюджет в новогодние праздники, когда их работа особенно востребована.

Ранее amic.ru писал, что Меладзе обратился к коллегам-артистам с предложением объявить бойкот новогодним телепередачам. Соответствующий текст он опубликовал на своей странице в Instagram в связи с тем, что в Москве запретили массовые мероприятия до 15 января.

Он выразил мнение, что если труженики культурной отрасли будут бойкотировать съемки новогодних телепередач, то, может быть, тогда общественность обратит внимание на бедственное положение артистов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.11.2020 15:51
- гость -

Конечно, это не вынужденно безработный со МРОТ...

22.11.2020 15:54
- гость -

Пусть власти кишлаков призывает

22.11.2020 16:06
- гость -

Продай что-нибудь ненужное, будут деньги!
Ты, сука, попробуй на зарплату врача скорой помощи пожить, шут гороховый. Музыка ему нужна!

22.11.2020 16:13
- гость -

Альбинке на новый бриллиантовый гарнитур немного не хватает или на " Майбах " ?

22.11.2020 16:23
- гость -

Бедные, только на днях в инстаграм сын Валерии хвалился новым мерсом за 22 лимона, наверное на последние куплен.

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