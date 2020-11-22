Валерий Меладзе призвал власти разрешить концерты и корпоративы

Известный российский поп-исполнитель, заслуженный артист России Валерий Меладзе вновь озвучил призыв к властям разрешить артистам давать концерты и выступать на корпоративах. На этот раз певец озвучил свою позицию на шоу "Личные связи".

"На нашу индустрию вообще никто не обращает внимания, а между тем мы занимаемся очень важным делом, — заявил Меладзе (цитата по РИА Новости). — Мы даем людям эмоции, положительные эмоции. Мы "озвучиваем" их жизнь, их праздники, их отношения. Когда люди влюблены, им нужна музыка. И мне много раз говорили: "Под вашу музыку мы познакомились, и теперь у нас семья".

По его словам, из-за ограничений в период пандемии артисты потеряли до 95% заработка, в связи с чем для них очень важно не терять возможность пополнить свой бюджет в новогодние праздники, когда их работа особенно востребована.

Ранее amic.ru писал, что Меладзе обратился к коллегам-артистам с предложением объявить бойкот новогодним телепередачам. Соответствующий текст он опубликовал на своей странице в Instagram в связи с тем, что в Москве запретили массовые мероприятия до 15 января.

Он выразил мнение, что если труженики культурной отрасли будут бойкотировать съемки новогодних телепередач, то, может быть, тогда общественность обратит внимание на бедственное положение артистов.