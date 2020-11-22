Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ

В 2021 году россияне будут не только больше платить за ЖКХ, но и лишатся защиты от штрафов и отключений за долги. Об этом рассказала "Московскому комсомольцу" специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.

"Тарифы на услуги ЖКХ обычно повышают примерно на 4-6% с 1 июля. Но с 2021 года людей поджидает новая напасть: с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату, – уточнила Чернышева. – Если мораторий будет отменен, то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов".

По ее словам, бояться следует, в первую очередь, не штрафов, которые составляют небольшой процент от суммы задолженности, а как раз отключения от услуги. Остаться зимой без света и отопления для должников – это реальная перспектива.

Ранее amic.ru писал, что в России обострилась ситуация с долгами населения на фоне пандемии коронавируса: у каждого пятого россиянина есть просрочка по кредитам, налогам или ЖКХ.

По данным ВЦИОМ, из-за ситуации вокруг COVID-19 многие жители страны столкнулись с дополнительными тратами, остались без премий или потеряли работу. В среднем размер задолженности составляет около полумиллиона рублей.

Всего россияне задолжали примерно 1 триллион рублей, что является рекордным показателем с конца 2016 года, информировали в Центробанке.