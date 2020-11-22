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Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ

, ИА "Амител"
С 2021 года перестает действовать мораторий на штрафы и отключения
Фото: nevinnomisskiy.ru

Фото: nevinnomisskiy.ru

В 2021 году россияне будут не только больше платить за ЖКХ, но и лишатся защиты от штрафов и отключений за долги. Об этом рассказала "Московскому комсомольцу" специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.

"Тарифы на услуги ЖКХ обычно повышают примерно на 4-6% с 1 июля. Но с 2021 года людей поджидает новая напасть: с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату, – уточнила Чернышева. – Если мораторий будет отменен, то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов".

По ее словам, бояться следует, в первую очередь, не штрафов, которые составляют небольшой процент от суммы задолженности, а как раз отключения от услуги. Остаться зимой без света и отопления для должников – это реальная перспектива.

Ранее amic.ru писал, что в России обострилась ситуация с долгами населения на фоне пандемии коронавируса: у каждого пятого россиянина есть просрочка по кредитам, налогам или ЖКХ.

По данным ВЦИОМ, из-за ситуации вокруг COVID-19 многие жители страны столкнулись с дополнительными тратами, остались без премий или потеряли работу. В среднем размер задолженности составляет около полумиллиона рублей.

Всего россияне задолжали примерно 1 триллион рублей, что является рекордным показателем с конца 2016 года, информировали в Центробанке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.11.2020 16:45
- гость -

И так понятно.

22.11.2020 17:14
- гость -

Ой, спасибо, что хоть предупредили! Не подавитесь!

22.11.2020 17:23
Зануда

а отложить данное постановление на некоторое время религия не позволяет ? Трубите на каждом углу об остановке многих бизнесов и тут же повышаете стоимость услуг и даёте добро на штрафы

22.11.2020 17:48
- гость -

Живём всё "лучше" и "лучше" со дня образования Руси...

22.11.2020 17:56
Экономист

Пусть отключают. Я и так руки с мордой тока на работе мою. И гадить там же наладился. Только по выходным тяжело, в ближайший ТРЦ ходить приходится.

22.11.2020 18:16
Гость

Так вы долги то выбейте из неплательщиков-нет опять добросовестные будут рассчитываться.

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