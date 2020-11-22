Пожар вспыхнул на территории колонии в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

На территории исправительной колонии №3 в барнаульском поселке Куета 22 ноября случился пожар. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю подтвердили информацию. В ведомстве уточнили, что загорелся банно-прачечный корпус.

Пожарно-спасательные подразделения направили на ликвидацию пламени. Более подробную информацию о происшествии сообщает позднее.

Ранее amic.ru писал, что в барнаульском микрорайоне Затон загорелся склад.