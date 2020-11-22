ГИБДД Алтайского края обратилась к молодым водителям

Госавтоинспекция Алтайского края выступила с обращением к молодым водителям. Его опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ГИБДД напомнили о том, что при выборе скоростного режима следует руководствоваться не только ограничением скорости, но и погодными условиями, обстановкой на дороге и состоянием дорожного покрытия.

"ДТП с участием "молодых" водителей объясняется несколькими причинами: сознательное нарушение правил дорожного движения, то есть, их невыполнение, переоценка имеющихся навыков вождения, излишняя самоуверенность, а также неумение действовать в критических ситуациях и при изменении погодных условий", — констатировали в ведомстве.

Согласно статистике, за 10 месяцев текущего года в Алтайском крае произошло 96 ДТП с участием автолюбителей с водительским стажем менее двух лет. В них погибли четыре человека, 129 – пострадали.

Ранее amic.ru писал, что инспекторы ДПС вскоре получат на вооружение новые приборы для выявления водителей в состоянии опьянения. Они помогут ловить автолюбителей на пьянстве за 15 секунд.