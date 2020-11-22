Спасатели потушили пожар в алтайской колонии

Пожар на территории исправительной колонии №3 в Барнауле потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительной информации огонь возник на крыше банно-прачечного комбината. Никто не пострадал. Причину пожара установят эксперты.

Как ранее писал amic.ru, в социальных сетях появились фото и видео с места пожара. На них видно, что здание на территории ИК-3 горит открытым огнем.

Напомним, исправительная колонии №3 расположена в барнаульском поселке Куета. Она вмещает в себя почти две тысячи заключенных.