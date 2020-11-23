Два гаража сгорели в Барнауле за одну ночь

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Два возгорания в гаражах произошли в ночь на 23 ноября в Барнауле. В обоих случаях обошлось без пострадавших, информирует пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Так, один из пожаров произошел во втором часу ночи на улице Берег Оби. На момент прибытия огнеборцев двухэтажная газобетонная постройка горела открытым огнем. В операции участвовали 27 пожарных и семь единиц техники. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров, повреждены крыша и перекрытия строения, а также катер и снегоход.

Другое возгорание случилось на улице Садовой в селе Лебяжье. Сообщение об инциденте поступило диспетчеру в 00:26. В тушении огня задействовали 40 человек и 10 единиц техники. Возгорание достигло площади не менее 120 квадратных метров, сгорел стоявший внутри автомобиль.

В ведомстве подчеркнули, что на обоих пожарах боевым расчетам удалось не допустить распространения огня на жилые дома.

Ранее сообщалось, что огнеборцы спасли четырех человек при пожаре в барнаульской многоэтажке.