Жигунов опроверг сведения о появлении Заворотнюк на телевидении

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов опроверг недавние слухи о том, что он вместе со своей бывшей возлюбленной Анастасией Заворотнюк появится в передаче у Андрея Малахова.

В беседе с ФАН артист заявил, что его юристы рассматривают вариант подачи иска на тех, кто его оклеветал. На вопрос, виделся ли он в последнее время со звездой сериала "Моя прекрасная няня", Жигунов ответил, что "это просто смешно".

Информацию о появлении актрисы на телевидении опровергла и ее дочь Анна. В своем Instagram девушка напомнила о позиции семьи не давать комментариев СМИ и призвала не верить "всем этим газетенкам".

Ранее сообщалось, что в состоянии Анастасии Заворотнюк наблюдается позитивная динамика, актриса радуется каждому новому дню и собирается вернуться на сцену.