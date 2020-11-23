Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ для "богатых" россиян до 15%

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Доходы от повышения НДФЛ власти направят на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 млрд рублей налогов в 2021 году, 64 млрд – в 2022 году и 68,5 млрд – в 2023-м.
Напомним, что закон разработали по поручению главы государства. Новый порядок взимания распространится на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.
Комментарии
Пусть сначала произнесёт в слух зарплату Сечина, а потом уж можно подумать сколько НДФЛ с него взять.
Это же программа Навального.
23.11.2020 18:03
- гость -
Это же программа Навального.
того самого что теперь в германии прижился на немецких харчах?
кто-то кукарекнул, а кто-то взял и сделал.
Навальный неделю назад в горном был, откуда инфа про Германию?
ну теперь заживем!
23.11.2020 18:17
ты ему там ночной горшок подавал, или просто видел в инете....
30% как минимум...