Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ для "богатых" россиян до 15%

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Доходы от повышения НДФЛ власти направят на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 млрд рублей налогов в 2021 году, 64 млрд – в 2022 году и 68,5 млрд – в 2023-м.

Напомним, что закон разработали по поручению главы государства. Новый порядок взимания распространится на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.