"Не дождетесь". Президент Украины Зеленский вылечился от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса. По его словам, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"У меня наконец отрицательный результат теста на коронавирус... С сегодняшнего дня я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад погрузиться в работу в обычном режиме", – написал глава страны в своем Telegram-канале.

По его словам, температура у него 36,6 градуса и он "позитивный, потому что результат теста негативный". Зеленский поблагодарил всех украинцев за поддержку и заявил "всем оппонентам: не дождетесь".

Напомним, что о своем заболевании Зеленский сообщил 9 ноября. Тогда он ушел на самоизоляцию, однако продолжил работать удаленно.

Ранее о заражении заявил президент США Дональд Трамп. Вместе с женой Меланией он получил положительный результат теста на COVID-19 2 октября. 11 октября глава государства рассказал о своем выздоровлении.