Барнаул занял 14 место в России по качеству дорог

Барнаул расположился на 14-й строчке рейтинга крупных российских городов (население более 500 тыс. человек) по качеству дорог. Всего в перечне присутствуют 37 городов.

По итогам опроса, который провел портал SuperJob, Барнаул получил оценку 3,13 (в 2018 году – 3,00). На отлично городские дороги оценили 4% респондентов, на четверку – 22%. Еще 57% считают качество дорог в краевой столице удовлетворительным, а 17% поставили твердую двойку.

Лучшие дороги, по мнению опрошенных, находятся в Тюмени (4,18), Казани (3,73) и Москве (3,66). Антилидерами рейтинга стали Новосибирск (2,69), Рязань и Иркутск (по 2,71).

Ранее amic.ru сообщал, что Алтайский край занял 73-е место в России по доле высокооплачиваемых работников. В регионе 1,3% трудоспособного населения получают более 100 тысяч рублей в месяц. Менее 15 тысяч рублей зарабатывают почти 20% сотрудников.