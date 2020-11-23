Аналитики рассказали, сколько жителей Алтайского края зарабатывают более 100 тысяч рублей

1,3% жителей Алтайского края зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом меньше 15 тысяч рублей получает каждый пятый трудящийся в регионе (19,4%).

Согласно исследованию, которое провело РИА Новости, Алтайский край занимает 73-е место в России из 85 по доле высокооплачиваемых сотрудников. Лидирует Чукотка. Там более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 40,5% населения. На второй строчке расположился Ямало-Ненецкий автономный округ (35%). Замыкает тройку Москва (31,6%).

Антилидерами рейтинга названы Мордовия, Кабардино-Балкария и Ивановская область. Там зарплату свыше 100 тысяч рублей получают лишь по 1% населения.

В среднем по стране доля высокооплачиваемых работников составляет 7,9%. Менее 15 тысяч рублей в месяц получают 9,2% россиян.

Ранее amic.ru сообщал, что Алтайский край по-прежнему является единственным сибирским регионом, где средняя зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц, составляя, по данным за январь – июль 2020 года, 28 797 рублей. При этом Барнаул по средней зарплате (34 тыс. рублей) занял 73-е место среди 100 крупнейших российских городов.