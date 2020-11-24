Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о пяти новых летальных случаях среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество смертей в регионе выросло до 1035.

Кроме того, за сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 228 случаев заражения инфекцией. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе на 24 ноября составляет 24 774 человека. Выздоровели 21 340 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 67, Бийск – 25, Рубцовск – 16, Новоалтайск – 12, Яровое – 8, Славгород – 7, Алейск, Змеиногорский, Локтевский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Заринск, Тальменский район – по 5 заболевших, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Михайловский, Павловский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Крутихинский, Панкрушихинский, Табунский, Угловский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 611 пациентов, из них 159 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1638 коек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что в регионе нет повторных случаев заболевания COVID-19. По его словам, течение заболевания не всегда проходит в одну волну с обязательным выздоровлением. Это может быть и одна болезнь с рецидивами, а может быть и заражение другой вариацией.