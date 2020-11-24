Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о пяти новых летальных случаях среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество смертей в регионе выросло до 1035.
Кроме того, за сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 228 случаев заражения инфекцией. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе на 24 ноября составляет 24 774 человека. Выздоровели 21 340 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 67, Бийск – 25, Рубцовск – 16, Новоалтайск – 12, Яровое – 8, Славгород – 7, Алейск, Змеиногорский, Локтевский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Заринск, Тальменский район – по 5 заболевших, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Михайловский, Павловский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Крутихинский, Панкрушихинский, Табунский, Угловский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 611 пациентов, из них 159 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1638 коек.
Как уже сообщал amic.ru, ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что в регионе нет повторных случаев заболевания COVID-19. По его словам, течение заболевания не всегда проходит в одну волну с обязательным выздоровлением. Это может быть и одна болезнь с рецидивами, а может быть и заражение другой вариацией.
Комментарии
5 смертей, а не 15.
Перевалили, друзья, перевалили
А сколько не от ковидлы вашей умерло, озвучьте.
не важно!
3 434 больных.
24.11.2020 11:55
- гость -
А сколько не от ковидлы вашей умерло, озвучьте.
В середине декабря появится статистика по избыточной смертности ноября.
От нее отнимите 2-3-кратное количество официально умерших от короны (в деревнях ковидников никто не считает, да и в городах приуменьшают), отнимите средненоябрьскую смертность за несколько лет, и получите число умерших от обострения других заболевания, недостаточности помощи.
Статистика все стерпит...
24.11.2020 13:52
- гость -
статистика не человек что бы терпеть. Вы иногда думайте что пишите.
24.11.2020 14:05
- гость -
Не надо бравировать тем, чего у вас нет. Кто виноват, что вы не знаете даже поговорку - бумага все стерпит. Скромнее нужно быть, товарисч...