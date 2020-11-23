"Одна болезнь с рецидивами". Главный алтайский инфекционист о повторном заражении ковидом

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко прокомментировал информацию о повторном заражении коронавирусом мэра Бийска Александра Студеникина и объяснил, что могло стать причиной этого.

По словам специалиста, в мире действительно фиксируются случаи вторичного инфицирования ковидом из-за изменений вируса. Но по отношению к Алтайскому краю нельзя достоверно сказать, что речь идет именно о повторном заражении. Ученый отметил, что в регионе такие случаи единичны.

"Дело в том, что течение заболевания не всегда проходит в одну волну с обязательным выздоровлением. Это может быть и одна болезнь с рецидивами, а может быть и заражение другой вариацией", – сказал Шевченко в беседе с "Алтайской правдой".

Он добавил, что период восстановления может длиться до полутора месяцев с периодами ухудшения самочувствия. И именно в такие периоды могут повторно выявлять инфекцию. Однако не исключено, что тесты на COVID-19 могут попросту давать ложные результаты.

Шевченко отметил, что в большинстве случаев ученые сходятся во мнении, что все-таки выявляются не повторные случаи заражения, а не закончившийся первый эпизод.

17 ноября amic.ru сообщал, что Александр Студеникин мог повторно заболеть коронавирусом. До этого мэр наукограда заразился ковидом 5 октября. Тогда градоначальник ушел на самоизоляцию, госпитализация ему не потребовалась.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 230 случаев COVID-19, восемь пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 24 546, а количество летальных исходов достигло отметки 1030 человек.